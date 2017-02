EU namerava odpraviti ovire za kitajske panele

Bruselj, 8. februarja - Iz Bruslja so danes sporočili, da namerava EU odpraviti uvozne ovire za kitajske fotovoltaične panele in sončne celice. Gre za del odziva na protekcionistično politiko ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki so se ji mnoge države zoperstavile z vzpostavljanjem še tesnejših medsebojnih gospodarskih vezi.