Svetlana Makarovič ob kulturnem prazniku: Generacije so vse bolj plehke in butaste, a vedno ostajajo žlahtni bralci

Ljubljana, 8. februarja - Pesnica Svetlana Makarovič je prepričana, da je vsaka generacija "bolj plehka, bolj butasta, uporablja manj besed". "So pa v vsakem času tudi žlahtni bralci, žlahtni poslušalci. So vedno bili, so pa seveda vedno bolj osamljeni," je za STA povedala v sklopu Prešernovanja v knjigarni Konzorcij, kjer je brala verze iz svoje zbirke Zima vezilja.