Države Zahodnega Balkana za zaprtje še zadnjih vrzeli na migracijski poti

Dunaj, 8. februarja - Države ob t. i. zahodnobalkanski migracijski poti so na današnjem srečanju na Dunaju sklenile, da do aprila pripravijo varnostni načrt za primer novega migrantskega vala. S tem želijo zapreti še zadnje vrzeli na poti iz Grčije do Avstrije in Nemčije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.