V napadu na hotel v Somaliji več mrtvih

Mogadiš, 8. februarja - Neznani oboroženi napadalci so danes napadli hotel v severnem somalskem pristaniškem mestu Bosaso. V napadu je bilo ubitih šest ljudi - štirje hotelski varnostniki in dva od napadalcev. Do napada je prišlo na dan, ko bo somalski parlament volil novega predsednika države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.