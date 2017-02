Krefl na posojo v Subotico, Ejup v Radomlje

Ljubljana, 8. februarja - Branilca ljubljanske Olimpije Aljaž Krefl in Leo Ejup do konca sezone ne bosta več nosila dresa aktualnih slovenskih državnih prvakov. Krefl, ki igra na mestu levega bočnega branilca, bo do konca sezone kot posojen igralec igral za Spartak iz Subotice, osrednji branilec Ejup pa za Radomlje.