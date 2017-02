Trump v pogovoru z Erdoganom in Rajoyem izrazil zavezanost Natu

Washington, 8. februarja - Ameriški predsednik Donald Trump je v telefonskem pogovoru s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom slednjemu izrazil podporo ZDA kot strateške partnerice in zaveznice v zvezi Nato. Sogovornika sta izpostavila dobre in tesne odnose med državama. Trump pa je poklical tudi v Španijo in govoril s tamkajšnjim premierjem Marianom Rajoyem.