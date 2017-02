Nov visok poraz kraljev, Crosby dve točki do mejnika

New York, 8. februarja - Ekipa Tampa Bay Lightning je v severnoameriški hokejski ligi NHL doma premagala Los Angeles Kings s 5:0. To je bil za kralje že drugi visok poraz v dveh dneh, saj so v noči na ponedeljek z 0:5 izgubili tudi proti Washington Capitals. Slovenski reprezentant Anže Kopitar je v slabih 20 minutah proti vratom domače ekipe sprožil tri strele.