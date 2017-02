Vreme: Večinoma oblačno

Ljubljana, 8. februarja - Danes bo v notranjosti Slovenije večinoma oblačno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Deloma jasno bo nad okoli 1800 metrov nad morjem in na Primorskem, kjer se bo burja počasi spet krepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.