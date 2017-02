Odpoklic Bio prosenih kroglic Barbecue 120g

Ljubljana, 8. februarja - Trgovsko podjetje Lidl Slovenija je iz prodaje odpoklicalo izdelek Bio prosene kroglice Barbecue (Barbecue okus), Circuss, 120 g, dobavitelja Vincze-Staudt, ne glede na rok uporabnosti. Ob rednem internem preverjanju kakovosti so pri izdelku ugotovili prisotnost salmonele.

Prosene kroglice so prehrambni izdelek, ki ob ustrezni hrambi na suhem mestu ne zagotavlja ugodnega okolja za razvoj salmonele, zato uživanje izdelka predstavlja minimalno tveganje za zdravje potrošnika. Kljub temu kupce prosijo, naj izdelek vrnejo v katerokoli Lidlovo poslovalnico in ga ne zaužijejo. Kupnino bodo povrnili tudi brez računa.

V odpoklic je zajet izključno izdelek Bio prosene kroglice Barbecue (Barbecue okus), Circuss, 120 g. Drugi okusi prosenih kroglic (z arašidi in rahlo slani) in drugi izdelki dobavitelja Vincze-Staudt, ki so v prodaji v podjetju Lidl Slovenija, niso zajeti v odpoklic.