Newyorški borzni indeksi v torek z rahlo rastjo

New York, 8. februarja - Osrednji newyorški borzni indeksi so torkovo trgovanje sklenili z rahlo rastjo. Vlagatelji so se osredotočili na poslovna poročila podjetij, k rasti indeksov so prispevale delnice proizvajalcev potrošniških izdelkov in tehnoloških podjetij, slabše pa so se obnesle delnice energetskih podjetij, ki so nazadovale skupaj s ceno nafte.