Dow Jones in Nasdaq rekordno visoko

New York, 7. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli z rastjo, pri čemer sta indeksa Dow Jones in Nasdaq že na začetku dosegla rekordni vrednosti. Vlagatelji po navedbah analitikov budno spremljajo poslovanje podjetij, potem ko je povolilna vročica v ZDA borze potisnila močno v zeleno.