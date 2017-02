V newyorškem Muzeju moderne umetnosti še do marca razstava Francisa Picabie

New York, 8. februarja - V newyorškem Muzeju moderne umetnosti (MoMA) je še do 19. marca na ogled razstava del francoskega slikarja in grafika kubanskega rodu Francisa Picabie (1879-1953). Postavitev združuje več kot 200 del, od tega 125 slik, pa dela na papirju, grafike in ilustrirana pisma. Del razstave je tudi film.