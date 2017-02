Evropske borze neenotno; cenejša nafta, šibkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 7. februarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali v različne smeri. Medtem ko so se v Nemčiji, Švici in Veliki Britaniji zvišali, so se v Franciji, Italiji in Španiji znižali. Nafta se je tudi danes pocenila, prav tako je pot navzdol nadaljeval tečaj evra.