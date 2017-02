Pevka in uspešna tekstopiska Carole King praznuje 75 let

New York, 9. februarja - Ameriška pevka Carole King, večkratna grammyjeva nagrajenka, ki velja za eno najuspešnejših tekstopisk druge polovice 20. stoletja, praznuje 75 let. Pevka, ki se je od glasbene kariere poslovila leta 2012, se je lani vrnila na oder in izvedla svoj album Tapestry iz leta 1971. Koncertu v londonskem Hyde Parku je prisluhnilo okoli 65.000 ljudi.