V Gribljah pri Črnomlju dokončno uredili kanalizacijo

Črnomelj, 7. februarja - Predstavniki črnomaljske občine so v Dolnjih Gribljah pri Črnomlju danes uradno odprli zadnji del krajevne fekalne kanalizacije. To so sicer začeli graditi že leta 2004, za njen zadnji, nekaj manj kot 800-metrski del, pa je občina odštela okoli 220.000 evrov. Od tega je okoli 180.000 evrov dobila iz sredstev za financiranje občin.