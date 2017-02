Nick Cave z zasedbo The Bad Seeds oktobra devetič v Ljubljani

Ljubljana, 7. februarja - Nick Cave bo z zasedbo The Bad Seeds oktobra že devetič nastopili v Ljubljani. Nick Cave & The Bad Seeds so eden kritiško najbolj cenjenih izvajalcev na glasbeni sceni. Prodali so več kot pet milijonov albumov. Lani septembra je izšel njihov 16. studijski album Skeleton Tree. Koncert bo 30. oktobra v Dvorani Tivoli.