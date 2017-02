V samomorilskem napadu v Kabulu številni mrtvi

Kabul, 7. februarja - V današnjem samomorilskem napadu na afganistansko vrhovno sodišče v Kabulu je umrlo vsaj 19 ljudi, 41 pa jih je ranjenih, so potrdili na afganistanskem notranjem ministrstvu. Samomorilec je vkorakal na parkirišče sodniškega poslopja, kjer so se zaposleni vkrcavali na avtobus, in se razstrelil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.