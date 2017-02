Britanska policija civilistu po pomoti razstrelila avto

London, 7. februarja - Na severozahodu Anglije so policisti prejšnji teden razstrelili civilni avtomobil, parkiran pred policijsko postajo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tja so ga noč pred tem parkirali njihovi kolegi in o tem očitno pozabili obvestiti ostale. Avtomobil so zato obravnavali kot potencialno varnostno grožnjo.