Knjižnice, občine in ministrstvo z natečajem Branju prijazna občina

Ljubljana, 7. februarja - Združenje splošnih knjižnic in Skupnost občin Slovenije bosta z ministrstvom za kulturo letos prvič podelila naziv občinam, ki največ prispevajo k bralni pismenosti. V ta namen so objavili natečaj, na katerem se bodo občine potegovale za naziv Branju prijazna občina. Projekt Od Prešerna do Prešerna bo potekal med 8. februarjem in 3. decembrom.