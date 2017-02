Sofinanciranju 120 socialnovarstvenih programov namenjenih 13,5 milijona evrov

Ljubljana, 7. februarja - Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je s 27 izvajalci podpisala pogodbe o sofinanciranju 120 socialnovarstvenih programov in več deset razvojnih programov za obdobje sedmih let. Ministrstvo bo za socialnovarstvene programe namenilo 13,5 milijona evrov.