Unior Tools Team dopolnil ekipo z Valižanom in Francozom

Ljubljana, 7. februarja - Slovenska profesionalna ekipa v gorskem kolesarstvu Unior Tools Team je sporočila imeni novih članov spustaškega dela zasedbe. To sta Valižan Taylor Vernon in Francoz Rudy Cabirou, ki sta zamenjala Škota Ruaridha Cunninghama in Reeca Wilsona. Oba sta izzive poiskala drugje.