Ljubljana, 7. februarja - Ljubljanska borza je danes v znamenju pozitivnih gibanj. Indeks balue chipov se je do 12.10 zvišal za 0,36 odstotka na 749,39 točk. Na vrednosti pridobiva večina delnic najpomembnejših podjetij, za več kot dva odstotka so se podražile delnice Save Re in Intereurope.