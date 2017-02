Rusija priznala zlorabo dopinga, tekači izgubili pritožbo

Moskva, 7. februarja - Vitalij Mutko, namestnik predsednika ruske vlade in odgovoren za šport je v komentarjih, ki so jih objavili državni mediji, priznal, da so številni ruski trenerji krivi za številne pozitivne dopinške teste ruskih športnikov. Ob tem so štirje ruski smučarski tekači izgubili pritožbo pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS), tako da je obveljal suspenz.