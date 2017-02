Macron z ironijo nad obtožbe, da je gej

Pariz, 7. februarja - Neodvisni kandidat za francoskega predsednika, nekdanji socialistični gospodarski minister Emmanuel Macron se je ponorčeval iz govoric, ki krožijo po internetu in namigujejo, da je gej. Dejal je, da so takšni komentarji boleči predvsem za njegovo ženo, sicer 24 let starejšo Brigitte Trogeux, Macronovo učiteljico iz srednje šole.