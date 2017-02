Nemška podjetja z največjim padcem proizvodnje v osmih letih

Wiesbaden, 7. februarja - Obseg proizvodnje v nemških podjetjih se je konec leta 2016 nepričakovano močno zmanjšal. Decembra so v industriji, gradbeništvu in oskrbi z energenti največjega evropskega gospodarstva proizvedli tri odstotke manj kot novembra, so sporočili iz nemškega statističnega urada. To je največji padec proizvodnje po začetku leta 2009.