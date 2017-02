EU potrdila podaljšanje nadzora na meji med Avstrijo in Slovenijo

Bruselj, 7. februarja - EU je danes dokončno potrdila trimesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah v schengenskem območju, tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo. Avstrija, Nemčija, Danska, Švedska in Norveška, ki izvajajo nadzor, morajo zagotoviti, da je ta le izhod v skrajni sili, ko z alternativnimi ukrepi ni mogoče doseči enakega učinka. Ukrep velja do 12. maja.