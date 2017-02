Policija išče starejšega roparja trgovine v Šiški

Storilec je po podatkih Policijske uprave Ljubljana star približno 50 let, majhen in čokat, oblečen je bil v svetlo modro bundo in kavbojke, imel je brke.

Po doslej zbranih obvestilih je moški vstopil v trgovino in od prodajalke zahteval denar, pri čemer ji je zagrozil s pištolo oziroma predmetom, podobnim pištoli. Prodajalka je storilcu izročila nekaj deset evrov, v dogodku pa bi bil nihče poškodovan.