Gorenjec osumljen organizacije tatvin, prevoza in prodaje lesa

Žiri, 7. februarja - Iz gozdov na območju Jelovice in Žirov je bilo lani odtujenih 250 kubičnih metrov lesa. Kaznivih dejanj organizacije tatvin, prevoza in prodaje tega lesa je osumljen Gorenjec, ki je poleg teh dejanj tudi večkrat odkupil večje količine lesa, svojih obveznosti do lastnikov pa ni poravnal, so sporočili s Policijske uprave Kranj.