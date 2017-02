V Cerkljah na Gorenjskem v delovni nesreči umrl tuj delavec

Cerklje na Gorenjskem, 7. februarja - V Cerkljah na Gorenjskem se je v ponedeljek popoldan zgodila delovna nesreča. Na delovišču, kjer gradijo kanalizacijo in ostalo infrastrukturo, se je na tujega delavca, zaposlenega pri slovenskem podjetju, prevrnil jašek in ga tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Kranj.