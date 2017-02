Postojna, 7. februarja - Primorska avtocesta med počivališčem Ravbarkomanda in Postojno proti Kopru ni več zaprta zaradi prometne nesreče. Po poročanju prometnoinformacijskega centra so delno že odstranili posledice nesreče, zaprt je le še vozni pas, nastal je 4-kilometrski zastoj. V nesreči, ki se je zgodila okoli 5.30, sta bila udeležena tovorno vozilo in kombi.