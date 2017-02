Postojna, 7. februarja - Zaradi prometne nesreče je zaprta polovica primorske avtoceste med Uncem in Postojno proti Kopru. Za vozila do 7,5 tone je možen obvoz po regionalni cesti od Logatca ali Unca do Postojne. Težja tovorna vozla izločajo na odstavni pas. Nastal je zastoj, poroča prometnoinformacijski center. V nesreči sta udeležena tovorno vozilo in kombi.