Kerr ob 25 tisoč dolarjev

New York, 7. februarja - Steve Kerr, trener lanskih finalistov severnoameriške košarkarske lige NBA ter najboljše ekipe to sezono Golden State Warriros, bo moral v blagajno lige prispevati 25.000 dolarjev. Kazen si je prislužil na tekmi proti Sacramentu, ko je najprej žalil sodnike, po izključitvi pa ni hotel zapustiti parketa. Njegovi varovanci so izgubili s 106:109.