Zgorel kiosk ob trgovskem centru na Ptuju

Ptuj, 7. februarja - Nekaj čez polnoč je zagorel kiosk za pripravo hrane ob trgovskem centru Merkur na Dornavski cesti na Ptuju. Požar so omejili in pogasili tamkajšnji gasilci, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Višino gmotne škode in vzrok požara pristojne službe še preiskujejo. Gasilci so do jutranjih ur preventivno izvajali gasilsko stražo.