Dragić s 33 točkami popeljal Miami do enajste zaporedne zmage

Minneapolis, 7. februarja - Slovenski košarkar Goran Dragić je v severnoameriški ligi NBA na gostovanju v Minneapolisu popeljal svojo ekipo Miami Heat do enajste zaporedne zmage. Dragić je namreč dosegel kar 33 točk, od tega rekordnih sedem trojk, in pomagal Miamiju do zmage nad Minnesota Timberwolves s 115:113. Hassan Whiteside je k zmagi dodal 19 točk in 13 skokov.