Delo: Doktorat za iznajdljivost (7. 2.)

Ljubljana, 6. februarja - Konec januarja je bilo v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 330 ljudi z izobrazbo magisterij znanosti in 200 ljudi z izobrazbo doktor znanosti. Medtem ko so številni od teh ljudi gulili klopi izobraževalnih ustanov, je službo na davčni upravi nekdo, ki se je znašel in se znajde še danes, v Delu piše Brigite Ferlič Žgajnar.