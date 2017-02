Newyorške borze v rdečem

New York, 6. februarja - Newyorške borze so današnje trgovanje sklenile v rdečem. Po petkovem optimizmu in celo borznih rekordih zaradi velikega števila novih delovnih mest v ZDA pa so po ocenah borznih analitikov vlagatelji sedaj zaskrbljeni zaradi politične negotovosti, ki jo podžiga politika ameriškega predsednika Donalda Trumpa.