V Europolovi akciji proti preprodaji orožja na Zahodnem Balkanu aretirali 58 ljudi

Haag, 6. februarja - Policijske enote iz 19 držav so v sodelovanju z agencijo za varovanje zunanjih meja Frontex in Europolom med 27. in 29. januarjem v skupni akciji proti preprodaji orožja na Zahodnem Balkanu aretirale 58 ljudi in zasegle 48 kosov strelnega orožja. V akciji, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, so zasegli tudi večjo količino streliva in drog.