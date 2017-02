Reke in manjši vodotoki bodo na vzhodu države še naraščali

Ljubljana, 6. februarja - Na vzhodu države bodo reke in manjši vodotoki danes in v noči na torek po podatkih Agencije RS za okolje še naraščali. Pri tem se lahko posamezni vodotoki razlijejo v manjšem obsegu. Reka Ljubljanica ima ustaljen pretok in se razliva na območjih vsakoletnih poplav na Ljubljanskem barju.