Obramba glede gradnje žičnic na Voglu izpostavila nesmiselnost obtožb

Kranj, 6. februarja - V sojenju glede domnevnih nepravilnosti pri sofinanciranju postavitve sedežnic na smučišču Vogel leta 2007 so danes na kranjskem okrajnem sodišču zaključne besede podali še obtoženi in njihovi zagovorniki. Kot so izpostavili, preslepitev in ponareditev listin nista dokazana, celoten postopek pa so označili za nesmiseln.