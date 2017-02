Vreme: Do jutra bodo padavine ponehale

Ljubljana, 6. februarja - Ponoči bodo predvsem v vzhodni in južni Sloveniji še padavine, meja sneženja se bo tam še nekoliko spustila. Burja na Primorskem bo začela slabeti. Do jutra bodo padavine večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, na Primorskem okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.