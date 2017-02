Potres stresel grški otok Lezbos

Atene, 6. februarja - Grški otok Lezbos in bližnjo turško obalo je davi nekaj pred 6. uro po lokalnem času (ob 5. uri po srednjeevropskem) stresel močnejši potresni sunek z magnitudo 5,2. Sledilo je osem popotresnih sunkov z magnitudami od 3 do 3,9, med 13. in 14. uro lokalnem času pa še dva potresa z magnitudama 5,2 in 4,6, navaja nemška tiskovna agencija dpa.