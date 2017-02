Ob dnevu boja proti pohabljanju ženskih spolovil pozivi k opustitvi te prakse

Ljubljana, 6. februarja - Ob mednarodnem dnevu ničelne tolerance do pohabljanja ženskih spolnih organov so se evropski komisarji z različnih področij zavzeli za odpravo teh tradicionalnih praks, danes poroča Evropska komisija. Mnenja so, da gre za grozljivo kršenje človekovih pravic, dostojanstva in telesne celovitosti žensk in deklet.