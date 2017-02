Pahor: Za zdaj menim, da je zakon o tujcih v skladu z ustavo in mednarodnim pravom

Ljubljana, 6. februarja - Predsednik republike Borut Pahor za zdaj meni, da je zakon o tujcih v skladu z ustavo in mednarodnim pravom. Prepričali so ga premier Miro Cerar in drugi predlagatelji. Če bi bilo nesporno jasno, da temu ni tako, po njegovem mnenju po takih ukrepih niti ne bi posegli. Bo pa počakal, če ima kdo drugačno stališče, je danes pojasnil Pahor.