Pahor opozarja na možnost hitrega in dinamičnega dogajanja v EU in svetu

Ljubljana, 6. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je pred obiski v Nemčiji, Rusiji in Ukrajini opozoril, da moramo biti pripravljeni na hitro in dinamično dogajanje v EU in svetu. Kot je dejal na novinarski konferenci v Ljubljani, želi na turneji poglobiti zaupanje, ocenil pa je tudi, da so se težave v EU in okolici tako zgostile, da jih moramo skušati reševati.