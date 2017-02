Maribor, 6. februarja - Iz Rokometne zveze Slovenije so sporočili, da bo finalni turnir moškega pokala 15. in 16. aprila v Mariboru. Za naslov se bodo udarila štiri moštva, in sicer Maribor Branik, Gorenje Velenje, Riko Ribnica in zadnji zmagovalec Celje Pivovarna Laško.