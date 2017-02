Društvo za opazovanje ptic stopilo v bran kormoranom

Ljubljana, 6. februarja - Za slabo stanje z ribami v slovenskih rekah niso krivi kormorani, odgovornost za to bodo morali prevzeti predvsem upravljavci, so se na nedavna opozorila ribičev, da ribji stalež ogrožajo kormorani, odzvali v Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. V društvu nasprotujejo plašenju in streljanju kormoranov.