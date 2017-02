Za krepitev kompetenc podjetnosti v šolah na voljo 3,3 milijona evrov

Ljubljana, 6. februarja - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za javni razpis za izbor operacij krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah. Vrednost razpisa je 3,3 milijona evrov, od tega bo 2,6 milijona evrov prispeval evropski socialni sklad.