Janus je že določil skakalno ekipo za SP v Lahtiju

Ljubljana, 6. februarja - Slovenski smučarji skakalci so se vrnili iz Oberstdorfa, kjer so se na letalnici v nedeljo med prvo deseterico uvrstili tretjeuvrščeni Jurij Tepeš, četrti Peter Prevc in sedmi Domen Prevc. Slovenski trener Goran Janus je že določil tudi ekipo, ki bo zastopala slovenske barve na svetovnem prvenstvu konec v Lahtiju (od 22. februarja do 5. marca).