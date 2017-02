Ljubljana, 6. februarja - Novinarska konferenca Koordinacijskega odbora seniorskih organizacij Slovenije (KOSOS) bo v torek ob 13.30 (in ne danes, kot je bilo napačno sporočeno) po koncu konstitutivne seje v prostorih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 8. nadstropju na Kolodvorski 15, so sporočili iz KOSOS.