Evropska komisija pričela s posvetovanjem o evropski solidarnostni enoti

Ljubljana, 6. februarja - Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o evropski solidarnostni enoti in k sodelovanju vabi mlade, učitelje, mladinske delavce in druge, da delijo svoje izkušnje. Njihova mnenja bodo upoštevali pri pripravi pravne podlage enote, so danes sporočili predstavniki izvršilnega organa EU.